Абу-Даби, , 09:50 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил в рамках международной оборонной выставки IDEX 2021 в ОАЭ брутальный бронированный вседорожник Light Tactical Cargo Truck. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Light Tactical Cargo Truck может уместиться четыре человека. Кроме того, бронированная машина оборудована большим багажным отделением, которое также может быть использовано для транспортировки до 10 военных в полном обмундировании или трёх тонн груза.

Под капотом бронированного вседорожника функционирует дизельный движок производительностью 225 «лошадей». Агрегатируется мотор с восьмипозиционным «автоматом» и приводом 4×4.

Для комфорта пассажиров в машине предусмотрена система кондиционирования салона. Также автопроизводитель укомплектовал автомобиль антипробуксовочной системой, независимой подвеской, а также покрышками с возможностью продолжения езды при попадании в них пули.

Ранее компания KIA запатентовала в РФ кроссовер Sorento четвёртого поколения. Авто оснащено четырёхцилиндровым бензиновым силовым агрегатом рабочим объёмом 2,2 л. Максимальная мощность двигателя равна 180 л. с.

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