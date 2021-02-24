Москва, , 09:47 — REGNUM В поселении Московский Новой Москвы будет построен склад продовольственных товаров с холодильными камерами. Об этом 24 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В правительстве отметили, что новый объект позволит создать в ТиНАО рабочие места. Здание склада будет трёхэтажным с общей площадью 7,8 тыс. кв. метров. На территории будут размещены холодильная камера, зона разгрузки и комплектации, а также технические и административные помещения. В облицовке здания будет использован шумопоглощающий материал, который защитит персонал от шума и вибрации.

«Реализация проекта также позволит создать в поселении Московский новые рабочие места. Безусловно, это положительно отразится на росте налогооблагаемой базы, даст серьезный импульс развитию инвестклимата на новых территориях», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.