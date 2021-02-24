Джакарта, , 09:47 — REGNUM Пять яванских мусульман сантри в провинции Восточная Ява в Индонезии погибли из-за оползней, сообщает CNN Indonesia.

Инцидент произошел в деревне Бинданг округа Памекасан 24 февраля 2021 года в 00:30 по местному времени. Пять учеников исламской школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет погибли, один получил перелом. Всего в здании, расположенном у обрыва высотой около 30 метров, находилось не менее 47 учеников.

«Мы немедленно начали помогать пострадавшим в сопровождении нескольких медицинских работников и местных жителей», — заявил глава местной полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийский Красный Крест подготовил несколько общественных кухонь в Джакарте после наводнения.

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