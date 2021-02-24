Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM В ряде населённых пунктов Свердловской области зафиксировали проблемы с электричеством на фоне усилившихся морозов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании «Россети Урал».

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Энергетики заявили порталу «66.ру», что электричества лишились около 100 человек, проживающие в Белоярском районе и Каменск-Уральском городском округе. Все инциденты «точечные и штатные», уточнили в пресс-службе. По информации издания, электроэнергии лишились, в частности, жители посёлка Зелёный бор.

В компании также заявили, что отправили сотрудников на помощь Челябинской области, где объявлен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС предупредили жителей Свердловской области об усилении ветра на фоне сильных холодов.

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