Махачкала, , 09:47 — REGNUM В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий перекрыто движение по автодорогам в четырех районах. Из-за сильных снегопадов под запретом оказался проезд в Гумбетовском, Казбековском, Ботлихском районах и зоне Араканской площадки, сообщили 24 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС. Также не разрешено движение по федеральной трассе «Кавказ».

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"На данный момент по причине ухудшения погодных условий в республике перекрыто дорожное движение на ФАД «Кавказ» и в четырёх районах республики: Гумбетовском, Казбековском, Ботлихском и в районе Араканской площадки», — говорится в сообщении спасательного ведомства. По прогнозам синоптиков, в Дагестане в период с 23 по 24 февраля ожидаются сильные осадки с понижением температуры до — 15−20 градусов и с усилением ветра до 15−18 м/с. Из-за этого на дорогах заносы, гололедица, туман.

Ранее сообщалось, что непогода привела к аварийным отключениям энергоснабжения в Дагестане. Без света оставались почти 173 тыс. жителей в семи районах республики. Подача электричества возобновилась к вечеру 23 февраля.