Ташкент, , 09:46 — REGNUM В Ташкентской области планируют построить фармацевтический завод стоимостью $20 млн, сообщили в пресс-службе агентства Узбекистана по развитию фармацевтической отрасли.

23 февраля заместитель главы Ташкентской области Жамшид Абдусаломов, директор узбекистанского агентства Сардор Кариев и президент египетской компании Solyphar Омар Мохамед Абделалем Мухаммед подписали инвестиционное соглашение.

Кариев отметил, что предприятие будет ежегодно производить 120 различных видов лекарств в виде 500 млн таблеток и 200 млн капсул. Планируется создать 200 новых рабочих мест.

Отметим, договоренность о строительстве фармацевтического завода в Ташкентской области достигнута в сентябре 2018 года в рамках визита президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси в Ташкент.