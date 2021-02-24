Чебоксары, , 09:46 — REGNUM В Чебоксарах на голосование по благоустройству территорий выставят проекты обустройства четырёх площадок. Об этом ИА REGNUM сообщили в столичной администрации.

26 апреля начнётся голосование по дизайн-проектам благоустройства общественных пространств. На общероссийской платформе чебоксарцам будут представлены варианты благоустройства, разработанные проектными организациями по четырём территориям. Это детский парк по улице Ивана Франко, сквер на площади Республики, парк культуры и отдыха в Дубовой роще по улице Николая Ашмарина, роща Гузовского со Школьным бульваром (от улицы Мичмана Павлова до проспекта Максима Горького). Данные территории планируется благоустроить в 2022 году.

Голосование продлится по 30 мая. Доступ на платформу для сбора мнений горожан будет обеспечен через портал «Госуслуги». Напомним, платформа разработана в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в прошлом году из 17-ти выдвинутых общественных пространств было предложено выбрать три территории для благоустройства в 2022 — 2023 году. Речь идёт о благоустройстве парков, скверов, аллей.

Напомним, что в прошлом году Чебоксары сорвали программу благоустройства территорий: на 15 октября кассовое освоение средств составило 145,9 млн рублей, или 40%.

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