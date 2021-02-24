Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга из-за сбоя в электроснабжении без света остались 400 домов, а также изменилось движение части общественного транспорта. К 08:37 движение и электроснабжение восстановились. Об этом 24 февраля ИА REGNUM сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

Утром в среду, в период с 06:32 по 06:47 и с 07:16 до 08:37, в связи с погашением напряжения часть электротранспорта шла в объезд моста Александра Невского и площади Александра Невского. Всего под отключение попали около 400 жилых домов и зданий, а также общественный транспорт в зоне проспектов Невского, Литейного, Суворовского, Обуховской Обороны, а также Суворовской площади.

В свою очередь в генерирующей компании «ТКГ-1» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что отключение электроснабжение в Центральном районе города произошло из-за технологического нарушения.

«На электростанции №2 произошло отключение оборудования в результате работы автоматики. Причины выясняются», — уточнили в компании.

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