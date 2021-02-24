Бенд, , 09:45 — REGNUM Приключенческий экшен Days Gone выйдет на PC весной 2021 года. Об этом 23 февраля сообщило издание Eurogamer.

По словам главы PlayStation Джима Райана, Days Gone станет первым из множества эксклюзивов PS, которые выйдут на PC в ближайшие месяцы. Однако конкретные проекты пока не называются.

Напомним, Days Gone вышла на PlayStation 4 в 2019 году и получила смешанные отзывы от геймеров и критиков. По сюжету проекта, геймеры управляют молодым байкером, который пытается выжить в условиях зомби-апокалипсиса.

Читайте ранее в этом сюжете: В «симуляторе больницы» Two-Point Hospital появятся путешествия во времени