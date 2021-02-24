Челябинск, , 09:45 — REGNUM В Челябинской области спасатели вызволили из снежных заносов на трассах уже 244 автомашины. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Всего помощь получили 1154 человека. В пункты временного размещения эвакуировали 481 гражданина. Всего на дорогах людям, попавшим в снежный плен, помогают 545 человек, а также 265 единиц техники. Из них МЧС представляют 167 сотрудников и 48 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечаются морозы и сильный ветер с метелью. Движение по дорогам ограничено.

Читайте ранее в этом сюжете: К челябинским электрикам едет подмога из Екатеринбурга и Перми