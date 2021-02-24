Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбургской области десять многодетных семей во внеочередном порядке получат жильё. Решение принято на заседании межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба областного правительства.

На основании ходатайства органа местного самоуправления в список получателей социальной выплаты во внеочередном порядке включаются не более десяти семей, воспитывающих трех и более детей. Удовлетворены заявки администраций Оренбурга, Орска, Сорочинска, а также Адамовского, Матвеевского и Переволоцкого районов.

В 2021 году на предоставление соцвыплаты на строительство или приобретение жилья многодетным семьям из бюджета Оренбужья выделено 50,9 млн рублей. Это позволит предоставить социальные выплаты ориентировочно 35 многодетным семьям.