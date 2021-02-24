Сеул, , 09:45 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел 23 февраля телефонные переговоры с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили пути развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по вопросам, касающихся саммита «Большой семерки» (G7) и изменения климата, а также затронули тему Корейского полуострова.

Отмечается, что стороны высоко оценили сохранение обменов на высоком уровне в условиях пандемии коронавируса. Также было принято решение развивать сотрудничество в рамках саммита «Большой семерки» и саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G).

Чон Ый Ён выразил признательность за то, что Великобритания, председательствующая на саммите G7, пригласила Южную Корею принять участие в мероприятии, а также готовность внести свой вклад в решение международных проблем.

Представители двух стран также оценили тесное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и климатическими изменениями, а также договорились укрепить взаимодействие по данным вопросам.