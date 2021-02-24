Москва, , 09:43 — REGNUM МЧС России рассматривает вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудниками ведомства ведётся мониторинг правомерности практики применения вступивших изменений, чтобы исключить разночтения.

«Для этого министерством готовятся разъяснения по обращениям граждан и организаций, на основе которых впоследствии возможно внесение изменений или корректировок правил противопожарного режим», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Российской Федерации вступили в силу новые правила противопожарного режима, которые в вызвали множество споров.

Согласно новым правилам, любой домовладелец вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю или любые другие блюда на открытом огне. Однако он не должен пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности.

Так, открытый огонь, согласно новым правилам, следует разводить минимум в 20 метрах от дома или любого другого строения, огонь в мангале — в 10 метрах (в отдельных случаях — семи метрах). Под рукой всегда нужно иметь первичные средства пожаротушения, к примеру, ведро с водой, в идеале, конечно, огнетушитель.

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