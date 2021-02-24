Воронеж, , 09:41 — REGNUM Потепление до +5 градусов ожидается в Воронежской области после накрывших регион 25-градусных морозов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

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Ещё в ночь на 25 февраля будет морозно, до — 15 градусов, однако уже днём 25 февраля потеплеет до +1 градуса. В ночь на пятницу 26 февраля столбик термометра опустится лишь чуть ниже нуля, а днём — поднимется до +5 градусов. Оттепель, по данным синоптиков, сохранится и в выходные 27−28 февраля.

Сильные морозы пришли в Воронежскую область в ночь на 23 февраля, ночью столбик термометра опускался до — 25 градусов. По данным на 09:30 24 февраля в Воронеже температура воздуха составляет — 20 градусов.