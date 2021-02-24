Фарнем, , 09:40 — REGNUM Симулятор управления больницей Two-Point Hospital получил дополнение A Stitch in Time, посвящённое путешествиям во времени. Об этом стало известно 23 февраля из ролика, опубликованного на YouTube-канале игры.

В A Stitch in Time у геймеров появится возможность строить больницы в различных временных эпохах (средневековье, доисторической эпохе и будущем) и лечить новые заболевание, актуальные только для конкретного исторического периода. В честь релиза дополнения на него действует скидка в 10% (актуально для онлайн-магазина Steam).

Напомним, Two-Point Hospital — это комедийная игра, в которой геймеры должны построить больницу и вылечить пациентов небольшого городка от различных несуществующих в реальной жизни болезней. Проект вышел в 2018 году и получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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