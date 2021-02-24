Колумбус, США, , 09:39 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Карл Сёдерберг, Патрик Кейн, Брэндон Хагель, Доминик Кубалик и защитник Адам Боквист.

В составе «Коламбуса» по дублю оформили форварды Патрик Лайне и Оливер Бьёркстранд. Также голом отметился Кэм Аткинсон.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Чикаго». Решающий бросок исполнил форвард Алекс Дэбринкэт.

В настоящее время «Чикаго» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 24 очка. «Коламбус» идёт на пятом месте с 21 очком.

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