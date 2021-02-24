Ханты-Мансийск, , 09:39 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 128 случаев.

На 24 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 19 муниципалитетах: Сургут — 30 случаев; Нижневартовск — 18; Ханты-Мансийск — 14; Сургутский район — 9.

С начала пандемии на 24 февраля в Югре зарегистрировано 50 995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 48 676 человек, скончались 734 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).