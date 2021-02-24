Москва, , 09:40 — REGNUM В среду, 24 февраля, в столице России ожидаются снег, метель и потепление до — 10 °C. Об этом 24 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня через Москву пройдет теплый фронт, и мы ожидаем повышения температуры, которое будет продолжаться днем и предстоящей ночью. Сегодня днем в столице облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура составит минус 10−12 градусов, по области минус 9−14», — приводит его слова РИА Новости.

Также уточняется, что ветер южного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 755 мм рт. столба, что ниже нормы.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов.