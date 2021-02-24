Тбилиси, , 09:44 — REGNUM В грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) отказываются вести переговоры с членами правительства Грузии, пока не будет освобожден из-под ареста лидер партии Ника Мелия. Об этом, как передает «Общественное телевидение», заявила журналистам член политсовета ЕНД Тина Бокучава.

Она прокомментировала обращение премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили к представителям оппозиции с призывом начать диалог.

«На фоне задержания Ники Мелия, вступать в политический торг с теми, кто его задержал, мы не считаем правильным. Разумеется, освобождение политзаключенных должно быть тем принципиальным вопросом, после которого можно будет говорить и о других вопросах, в том числе о выборах, которые мы считаем легитимным путем для разрядки ситуации», — сказала Бокучава.

Другой член политсовета ЕНД Саломе Самадашвили выступила с аналогичным обращением. Она также призвала власти освободить Мелию и провести досрочные парламентские выборы. Самадашвили также выразила надежду, что представители западных стран надавят на руководство Грузии и вынудят «вывести страну из этого тупика».

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников. Из-за ареста Мелии в Грузии обострился политический кризис.

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