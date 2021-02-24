Уфа, , 09:52 — REGNUM Более 30 человек застряли на автодорогах из-за снежных заносов в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба государственного комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что вечером 23 февраля в Абзелиловском районе из-за снежного заноса встал автомобиль, в котором ехали два пожилых человека. Спасатели оперативно помогли пострадавшим. Вскоре сотрудники оперативных служб получили сообщение о том, что на автодороге в этом же районе зафиксирован затор из 50 автомобилей.

Отмечается, что из снежного заноса на автотрассе Сибай — Альмухаметово специалисты эвакуировали 15 человек, в том числе одного ребенка ребёнка. Помимо этого, они помогли двум водителям КАМАЗов (снегоочистителей), которые встали в Баймакском районе.

Сообщается, что в снежном заносе, который образовался в Куюргазинской районе, застряло шесть автомашин.

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