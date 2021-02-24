Нью-Йорк, США, 24 февраля 2021, 10:42 — REGNUM Власти Ирана не обеспечили должное расследование авиакатастрофы самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана. Об этом сказано в официальном письме, направленном экспертами ООН иранской стороне, сообщил 23 февраля официальный сайт Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В 45-страничном документе сказано, что в официальных объяснениях происшествия присутствует «масса ошибок».
Кроме того, Иран так и не дал чёткого объяснения, почему именно украинский борт, а не другие самолёты, стал целью ПВО.
Эксперты также раскритиковали власти Ирана за то, что на место трагедии были допущены мародёры, которые лишили семьи погибших ценных вещей, а также могли уничтожить важные доказательства.
Напомним, ранее власти Ирана отвергли сообщения канадских СМИ о том, что украинский Boeing мог быть сбит преднамеренно.
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