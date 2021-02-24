Нью-Йорк, США, , 10:42 — REGNUM Власти Ирана не обеспечили должное расследование авиакатастрофы самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана. Об этом сказано в официальном письме, направленном экспертами ООН иранской стороне, сообщил 23 февраля официальный сайт Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В 45-страничном документе сказано, что в официальных объяснениях происшествия присутствует «масса ошибок».

«Несоответствия в официальных объяснениях, кажется, созданы для того, чтобы создать максимум путаницы и минимум ясности. Они кажутся надуманными, чтобы ввести в заблуждение и сбить с толку», — цитирует пресс-служба Управления слова спецдокладчика ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламард.

Кроме того, Иран так и не дал чёткого объяснения, почему именно украинский борт, а не другие самолёты, стал целью ПВО.

«В отсутствие беспристрастного, независимого и всестороннего расследования семьи жертв остаются без ответов, которых они заслуживают», — сказано в письме.

Эксперты также раскритиковали власти Ирана за то, что на место трагедии были допущены мародёры, которые лишили семьи погибших ценных вещей, а также могли уничтожить важные доказательства.

Напомним, ранее власти Ирана отвергли сообщения канадских СМИ о том, что украинский Boeing мог быть сбит преднамеренно.

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