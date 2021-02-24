Салоники, Греция, , 09:39 — REGNUM Два важных проекта для Афонской монашеской общины были одобрены греческим Центром сохранения афонского наследия 23 февраля, передает AMNA.

Один из них касается экологического утверждения планов инфраструктуры причала Иверского монастыря, а другой — требований, необходимых для реализации проекта по переработке сточных вод на горе Афон.

Проекты были одобрены советом управляющих центра под председательством заместителя министра внутренних дел Македонии-Фракии Ставроса Калафатиса.

В своем сообщении в Facebook Калафатис сказал, что эти проекты облегчат работу посетителей и обеспечат необходимую экологическую инфраструктуру, которая мучила общину в течение многих лет.