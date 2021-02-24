Оттава, , 09:33 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Брэди Ткачук. Ещё по шайбе забросили Дрейк Батерсон и Эрик Бреннстрём. Российский защитник Артём Зуб отдал результативную передачу.

В составе «Монреаля» дубль сделал защитник Ши Уэбер. Также отличились Джонатан Друен и Тайлер Тоффоли.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Оттавы». Решающий бросок исполнил форвард Тим Штюцле.

В настоящее время «Оттава» занимает седьмое место в Северном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 22 очками.

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