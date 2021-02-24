Токио, , 09:33 — REGNUM Япония и Соединённые Штаты подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране ещё на год. Об этом 24 февраля заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

«На основе достигнутых ранее договоренностей перед этой пресс-конференцией я подписал соглашение с исполняющим обязанности посла США в Японии Джозефом Янгом», — сказал он.

Мотэги добавил, что власти двух стран продолжат тесное сотрудничество, направленное на всестороннее укрепление японско-американского альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Япония несёт часть расходов на содержание американских военных баз на своей территории (более $1,8 млрд в 2020 финансовом году). В эту сумму, в частности, входят все коммунальные расходы и зарплата местного персонала.

Ранее стороны согласовали условия, по которым на следующий, 2021 финансовый год (1 апреля 2021 года — 31 марта 2022 года) распределение расходов между ними на содержание военных баз США на территории Японии останется прежним.