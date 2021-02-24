Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Исполнительный директор SolarWinds Судхакар Рамакришна не стал называть возможных виновников взлома программного обеспечения компании, когда выступал 23 февраля на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США. Эта компания сильнее других пострадала от масштабной кибератаки в 2020 году.

Рамакришна заявил, что злоумышленники внедрили в программное обеспечение Orion вредоносный код, чтобы получить доступ к определенным клиентам SolarWinds. Это произошло в период с марта по июнь минувшего года.

Специалисты устранили вредоносный код. Другие продукты SolarWinds кибератака не затронула. Рамакришна выступал почти семь минут, но не высказал ни одной версии о том, кто стоял за хакерским нападением.

Вместе с тем глава компании FireEye, которая специализируется на кибербезопасности, Кевин Мандиа отметил, что средства взлома похожи на те, которыми «пользуется Россия». Президент корпорации Microsoft Брэд Смит, ссылаясь на некие «солидные свидетельства», обвинил в атаке российскую разведку.

Как сообщало ИА REGNUM, кибератака на SolarWinds произошла в марте 2020 года. Внедрение вируса в обновление Orion затронуло тысячи клиентов SolarWinds, включая правительственные учреждения и крупнейшие компании США. Американские власти обвинили в причастности к атаке Россию, в Москве на самом высоком уровне категорически отвергли такие предположения.

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