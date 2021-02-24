Москва, , 09:31 — REGNUM Большинство жителей Москвы (34%) предлагают не устанавливать снова на Лубянской площади никакого памятника, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Чаще предлагают оставить площадь без монумента женщины и москвичи до 34 лет памятника (по 37%).

Поддерживают установку памятника Дзержинскому мужчины (36%) и москвичи старше 45 лет (44%). Хотят видеть на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому 28%, Александру Невскому — 19%. Затруднились с ответом 19%.

Опрошены 19−20 февраля 2021 года1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, организация «Офицеры России» предлагает вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянку, откуда его убрали в 1991 году

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