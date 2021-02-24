Краснодар, , 09:31 — REGNUM Сильные морозы пришли на Кубань 24 февраля, об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

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Так, в Краснодаре в ночь на 25 февраля столбик термометра опустится до 13 градусов мороза, днём около — 5 градусов. До девяти градусов ниже нуля в ночные часы ожидается в Анапе, правда, уже днем 25 февраля потеплеет до +2 градусов. В Тихорецке днём 24 февраля прогнозируется до — 9, в ночь на 25 февраля похолодает до — 15 градусов, в Кропоткине — до — 16 градусов.

Вместе с тем уже 26 февраля в регионе установятся плюсовые температуры. В Краснодаре с 26 февраля днём воздух прогреется до +6 градусов.