Горно-Алтайск, 24 февраля 2021, 09:32 — REGNUM Возгорание, которое произошло в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске, полностью ликвидировано. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.
«В 11:22 (07:22 мск — ред.) пожар локализован на площади 1000 кв. м. В 11:52 (07:52 мск — ред.) ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что сообщение о пожаре в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске поступило в 10:30 (06:30 мск) и указывается, что большая часть граждан эвакуировалась из здания ТЦ самостоятельно.
Кроме того, указывается, что в настоящее время дознаватели выясняют причину возникновения пожара.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар в торговом центре «Ткацкий-1» в столице Республики Алтай — Горно-Алтайске локализован.