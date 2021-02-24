Горно-Алтайск, , 09:32 — REGNUM Возгорание, которое произошло в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске, полностью ликвидировано. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

«В 11:22 (07:22 мск — ред.) пожар локализован на площади 1000 кв. м. В 11:52 (07:52 мск — ред.) ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что сообщение о пожаре в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске поступило в 10:30 (06:30 мск) и указывается, что большая часть граждан эвакуировалась из здания ТЦ самостоятельно.

Кроме того, указывается, что в настоящее время дознаватели выясняют причину возникновения пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар в торговом центре «Ткацкий-1» в столице Республики Алтай — Горно-Алтайске локализован.