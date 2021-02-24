Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM 24 февраля 2021 года в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Спасатели предупреждают: из-за сильного ветра в населённых пунктах области могут происходить повреждения кровли у зданий, а также обрывы линий электропередачи.

«Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов», — советуют в МЧС.

Ветер усилился на фоне похолодания: 24 февраля температура утром опустилась до минус 35 градусов по Цельсию в некоторых муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение трамваев в центре Екатеринбурге было полностью заблокировано.

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