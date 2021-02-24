Париж, , 09:30 — REGNUM Видеоигровая адаптация популярной настольной игры «Ужас Аркхэма» выйдет уже 23 марта 2021 года. Об этом 23 февраля сообщило издание Eurogamer.

«Ужас Аркхэма» — это тактическая ролевая игра, в которой геймерам нужно будет расследовать убийство, связанное с деятельностью таинственных культов и пробуждением древних хтонических богов. Сообщается, что для успешного прохождения игрокам предстоит собрать команду из 12 уникальных детективов, каждый из которых ранее появлялся в одноимённой настольной игре.

«Ужас Аркхэма» будет доступен на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработкой проекта занимается французская студия Asmodee Digital.

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