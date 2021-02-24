Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Власти Канада готовы помочь пострадавшему от непогоды американскому штату Техас. Об этом в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом заявил председатель правительства Канады Джастин Трюдо, сообщается на сайте Белого дома.

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«Все мы сейчас думаем о наших друзьях в Техасе, — сказал премьер-министр. — И, как я уже сказал президенту, Канада здесь, чтобы помочь всем, чем мы можем».

Трюдо уточнил, что канадская сторона готова оказать помощь в восстановлении нормальной работы электросетей.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномальных холодов и снегопадов, продолжавшихся в штате Техас несколько дней, без электроэнергии осталось несколько миллионов человек. В результате понижения температуры во многих домах разорвались трубы, без воды в настоящее время остаются сотни тысяч жителей штата. Властям штата по распоряжению президента США Джозефа Байдена была направлена федеральная помощь.

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