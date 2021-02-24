Вашингтон, 24 февраля 2021, 09:30 — REGNUM Власти Канада готовы помочь пострадавшему от непогоды американскому штату Техас. Об этом в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом заявил председатель правительства Канады Джастин Трюдо, сообщается на сайте Белого дома.
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Трюдо уточнил, что канадская сторона готова оказать помощь в восстановлении нормальной работы электросетей.
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Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномальных холодов и снегопадов, продолжавшихся в штате Техас несколько дней, без электроэнергии осталось несколько миллионов человек. В результате понижения температуры во многих домах разорвались трубы, без воды в настоящее время остаются сотни тысяч жителей штата. Властям штата по распоряжению президента США Джозефа Байдена была направлена федеральная помощь.
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