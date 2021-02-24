Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM Госдума установит срок начала «гаражной амнистии» и распространит ее на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, соответствующие поправки предложены ко второму чтению законопроекта о «гаражной амнистии».

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия») предлагается установить срок вступления закона в силу — с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться.

Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов, отметил парламентарий.

Кроме того, предлагается распространить «гаражную амнистию» на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами (независимо от того, являются ли они капитальными), если земля была выделена ГСК под строительство гаражей — то есть речь не идет о ракушках, уточнил глава профильного комитета.

Одновременно планируется предусмотреть механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж — по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты.

Второе чтение законопроекта о «гаражной амнистии» пройдет 16 марта.

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