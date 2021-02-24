Загреб, , 09:31 — REGNUM В Хорватии за сутки выявили 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 13 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 февраля.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам ИВЛ в стране подключены 67 пациентов.

Согласно новым официальным данным, с начала пандемии в Хорватии выявили 240 360 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 5462.

Напомним, что 22 февраля в Хорватии выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.