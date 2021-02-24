Афины , , 09:36 — REGNUM Прокурор суда первой инстанции греческого города Ламия распорядился принять все необходимые медицинские меры для обеспечения того, чтобы отбывающий срок за терроризм Димитрис Куфодинас продолжал получать фармацевтические препараты, передает AMNA 23 февраля.

Куфодинас, находящийся в настоящее время на 47-м дне голодовки, с вечера 22 февраля отказывается получать любые жидкости, включая воду и медикаменты, и отказывается дать согласие на их предоставление, говорится в заявлении прокуратуры.

Прокурор суда первой инстанции греческого города Ламия принял во внимание предложение врачей «с целью обеспечения жизни и здоровья голодающего Димитриса Куфодинаса, который, согласно прилагаемым медицинским документам, впал в состояние непосредственной опасности для своей жизни или серьезного и необратимого ущерба своему здоровью», — говорится в сообщении.

Куфодинас заключен в тюрьму Домокос, недалеко от Ламии, и начал голодовку 8 января, требуя, чтобы его перевели в тюрьму Коридаллос в районе Пирея. Коридаллос — тюрьма строгого режима, крупнейшая в Греции.

Куфодинас осужден на 11 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в 11 убийствах, в разбойных нападениях и взрывах.