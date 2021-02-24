Бишкек, , 09:28 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Москву. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Жапаров встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, запланированы встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В рамках визита президента Киргизии запланированы встречи с представителями бизнеса и гражданами республики, в том числе со студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров назначил послом республики в России Гульнару-Клару Самат.

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