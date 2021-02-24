Эр-Рияд, , 09:29 — REGNUM На военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (Саудовская Аравия) турецкая компания Otokar представила бронированную тактическую машину Cobra II. Об этом сообщает издание «Военное дело».

Представленный на выставке броневик является по своей сути дальнейшим развитием бронемашины Cobra. Машина рассчитана на девять человек. Автопроизводители оснастили боевую машину защитой от самодельных взрывных устройств и фугасов.

Отдельно стоит отметить, что Cobra II имеет модульную конструкцию, что позволяет выпускать автомобиль в самых различных модификациях.

Отмечается, что длина тактической бронемашины равна 5,6 м, ширина составляет 2,5 м, а высота — 2,2 м.

Оснащается Cobra II дистанционно управляемым пулемётом или гранатомётом.

Ранее на салоне IDEX-2021 белорусская компания Volat показала бронеавтомобиль МЗКТ-490 101, созданный на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

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