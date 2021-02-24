Томск, , 09:25 — REGNUM В Томской области период возможных помех и перерывов в теле‑ и радиотрансляции продлится до 5 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в администрации региона.

Как объясняют власти региона, причиной стала так называемая весенняя интерференция. Это явление, когда Солнце оказывается позади спутников связи, создавая кратковременные перебои теле‑ и радиовещания.

По словам начальника производственно-технического отдела томского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Максима Южакова, солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн.

«Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебивать телесигнал», — подчеркнул Южаков.

При этом уточняется, что большинство пользователей цифрового эфирного телевидения не заметит изменений в качестве изображения.

Что касается помех, возможны кратковременные «замерзания» картинки, распад на пиксели или её полное исчезновение. В радиоэфире возможны перебои звука.

«Расчетное время начала и окончания интерференции в Томской области — до 5 марта с максимальной вероятностью помех с 13:02 до 13:20», — говорится в сообщении региональной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в сентябре 2020 года был зафиксирован сбой у операторов связи.

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