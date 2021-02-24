Ванкувер, Канада, , 09:25 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде «Кэнакс» вели в счёте с разницей в три шайбы. Отличились нападающие Бо Хорват и Элиас Петтерссон и защитник Тайлер Майерс.

После этого «Эдмонтон» смог не только отыграться, но вырвать победу в основное время. Дубль оформил форвард Доминик Кагун, ещё по шайбе забросили Коннор Макдэвид и Тайлер Эннис.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 26 очков. «Ванкувер» идёт на шестом месте с 18 очками.

Читайте также: «Нэшвилл» обыграл «Детройт» в матче НХЛ