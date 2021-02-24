Джакарта, , 09:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назвал Индонезию одной из счастливейших стран, потому что государство получило вакцину от коронавируса, в то время как другие страны все еще борются за нее, сообщает CNN Indonesia.

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«Индонезия — одна из счастливейших стран. Нам повезло. С самого начала пандемии мы предприняли шаги по обеспечению доступа и поставок вакцины для нашей страны», — отметил глава государства.

По его словам, Индонезия стала первой страной в Юго-Восточной Азии, которая начала прививать население.

Процесс вакцинации в Индонезии стартовал 13 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди не поедет в Мьянму для проведения переговоров с лидерами военной хунты.

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