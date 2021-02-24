Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Известный американский поэт Лоуренс Ферлингетти скончался в своем доме в Сан-Франциско в возрасте 101 года. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Le Figaro.

«Он продолжал писать и публиковать новые книги до 100 лет. Благодаря своим произведениям он вошел в классику американской литературы», — говорится в коммюнике книжного магазина и издательства City Lights Booksellers and Publishers, основанного Ферлингетти в Сан-Франциско в 1953 году.

Ферлингетти родился в Нью-Йорке в 1919 году и сыграл ключевую роль в становлении бит-поколения американских авторов, среди которых — Джек Керуак, Грегори Корсо, Уильям Берроуз и Аллен Гинзберг.