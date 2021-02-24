Дюссельдорф, Германия, , 09:23 — REGNUM Градостроительный симулятор Anno 1800 станет временно бесплатным в честь запуска «третьего сезона платных дополнений». Об этом 23 февраля сообщило издание Eurogamer.

Бесплатно поиграть в Anno 1800 можно будет с 25 февраля по 1 марта 2021 года. Во время проведения акции геймерам будет доступна только базовая версия игры — без каких-либо дополнений.

Напомним, в третьем сезоне Anno 1800 игроков ожидают три масштабных дополнения с новыми геймплейными возможностями. Они будут выходить в течение весны и лета 2021 года.

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