Нальчик, , 09:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии провалились под снег в расщелину двое сноубордистов. Спасателям удалось вытащить их живыми. У девушки всего лишь синяк на ноге, а парень сломал руку, пишет Эльбрус.пресс.

О своем втором рождении сама пострадавшая рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, она с другом двигались по маршруту после гида, когда под ней проломился снег и девушка провалилась в расщелину глубиной около 15 метров, следом за ней провалился и молодой человек. Гид вызвал спасателей, которые прибыли к месту происшествия спустя 20 минут. Все это время провалившиеся висели, боясь шелохнуться, чтобы не провалиться ниже, где был водопад и протекала ледяная река.

«Я шла второй, и именно подо мной проломился снег, и я провалилась примерно на четыре метра. Там был подземный водопад примерно 15 м пролет, ледяная река с течением, скалы и ледяной туннель», — рассказала девушка в соцсети.

Информации о происшествии в настоящее время на официальном сайте МЧС по КБР нет. Состояние пострадавших также не уточняется.