Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Американский гольфист Тайгер Вудс прооперирован после автомобильной аварии, в которую он попал ранее, и начинает процесс восстановления. Об этом 24 февраля сообщается на странице Вудса в соцсети Twitter.

Уточняется, что 45-летнему спортсмену, получившему при ДТП серьезные повреждения правой ноги, и в том числе — открытые переломы, была проведена длительная хирургическая операция нижней части правой ноги и лодыжке. При этом в ходе операции ему установили металлический стержень в районе большой берцовой кости.

Также отмечается, что на данный момент гольфист пребывает в сознании, общается с окружающими и проходит процесс восстановления в своей палате в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления гольфисту Тайгеру Вудсу.

Напомним, Тайгер Вудс попал в ДТП утром 23 февраля в Лос-Анджелесе и был единственным участником аварии. Он является 15-кратным победителем турниров по гольфу серии «Мэйджор». В общей сложности за свою карьеру он выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура и три турнира PGA тура Австралии.