Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Около 40 тыс. компьютеров Mac от корпорации Apple предположительно поражены новым вирусом Silver Sparrow. Об этом сообщили американскому телеканалу ABC в компании Red Canary, которая специализируется на кибербезопасности.

По словам представителя компании Брайена Донахью, неизвестные хакеры распространили своё программное обеспечение среди десятков тысяч компьютеров. Ранее эксперты не знали о Silver Sparrow, им пока неясно, для чего это ПО могут распространять.

Обычно вредоносное ПО зачем-то нужно хакерам, пояснил Донахью. С его помощью можно похищать информацию, повреждать устройства, закрывать доступ к тем или иным данным.

«В этом случае мы точно не знаем, каково конечное назначение, поскольку мы не видели применения Silver Sparrow во вредоносных целях», — сказал эксперт.

Он добавил, что у Silver Sparrow есть признаки вредоносного ПО. Не исключено, что он может причинить ущерб в дальнейшем. В компании Apple сообщили, что приняли меры для защиты своих устройств.