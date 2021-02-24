Пенза, , 09:31 — REGNUM В Пензенской области первый этап вакцинации от коронавируса, по информации на 24 февраля, прошли свыше 27,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Всего поставлено 38 632 дозы вакцины «Спутник V». Губернатор Иван Белозерцев поручил увеличить количество площадок для вакцинации, так как число поступающих доз будет расти.

ИА REGNUM напоминает, для жителей Пензенской области в День защитника Отечества вакцинацию против новой коронавирусной инфекции не отменяли. Всего в регионе действует 45 площадок для вакцинации.

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