Пермь, , 09:18 — REGNUM Минздрав Пермского края неоднократно оштрафован за неисполнение судебного решения об обеспечении дорогостоящим лекарством детей, страдающих спинально-мышечной атрофией (СМА), сообщает пресс-служба УФССП по региону.

На исполнении у приставов находилось пять решений суда. Ведомству пришлось прибегнуть к применению принудительных мер в отношении министерства здравоохранения Пермского края, составили три административных протокола, по каждому из них назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Из-за отсутствия оплаты в установленный срок суд, рассмотрев очередные постановления приставов, увеличил сумму до 60 тыс. рублей. Уклонение от исполнения судебного решения привело к взысканию исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей по каждому из назначенных штрафов.

В результате минздрав осуществил приобретение необходимого препарата. Дорогостоящее лекарство уже доставлено в Пермский край. В настоящее время проводится подготовка юных пациентов к проведению медпроцедуры.

Добавим, единственным зарегистрированным в России препаратом, способный остановить развитие смертельной болезни (СМА), является «Спинраза». Цена одной инъекции составляет более 8 млн рублей. Людям, страдающим заболеванием, необходим пожизненный курс лекарства.