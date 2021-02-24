Москва, , 09:17 — REGNUM Мутации вирусов — естественное для них состояние. Коронавирус — не исключение. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале, рассуждая о том, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в дальнейшем:

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

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«Хорошая новость — коронавирус далеко не самый охотно матирующий вирус. Но тем не менее он мутировал, мутирует и будет мутировать. Слава Богу, современные вакцины пока покрывают все эти мутации (антитела нейтрализуют белковый «шип» вируса целиком, а не отдельные его компоненты, часто подвергающиеся мутациям).

Что я хочу напомнить: мутации происходят постоянно, но, чтобы им закрепиться, вызвать устойчивую разновидность вируса, им надо пройти тот самый «естественный отбор». Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться (выживать в борьбе с иммунными силами), — это раз, и становиться менее агрессивным — он же не живет сам по себе, ему нужен «хозяин», клетка, он не может стать настолько смертельным, чтобы лишить самого себя «среды обитания».

Мы видим, что не только общая смертность, по данным ВОЗ, снизилась на 20%, но и то, что смертность крайне тяжелых больных в реанимациях сегодня снизилась вдвое по сравнению с «первой» волной», — пояснил Александр Мясников.

Он также напомнил, что теперь уже «испанка» и «гонконгский грипп» особо никого не пугают. По мнению доктора, COVID-19 ждёт такая же эволюция, как в реальности, так и в нашем восприятии.

«Теперь это часть нашего бытия, и, конечно, станут привычными регулярные вакцинации», — заявил Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 23 февраля 2021 года в мире выявлено уже 111 725 472 случая коронавируса, прирост за сутки составил 364 431 случай.