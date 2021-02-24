Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Популярный «симулятор жизни» Stardew Valley получил необычную адаптацию в виде настольной игры. Об этом сообщается 24 февраля на YouTube-канале разработчика проекта Эрика Бароне.

В Stardew Valley: The Board Game команде из четырёх игроков нужно будет работать сообща, чтобы восстановить Общественный центр и дать отпор злой корпорации Джоджа. Игру уже можно купить в онлайн-магазине на официальном сайте франшизы.

Напомним, Эрик Бароне является единственным разработчиком Stardew Valley — он работал над игрой в течение почти пяти лет. После релиза проект получил множество высоких оценок как от геймеров, так и от профессиональных критиков.

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