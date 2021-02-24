Афины , , 11:21 — REGNUM В Греции за минувшие 24 часа выявили 2147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 23 февраля.

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По последним данным, с начала пандемии в Греции выявили 182 783 случая заражения SARS-CoV-2. В общей сложности 357 пациентов находятся на ИВЛ по всей стране. Их средний возраст — 69 лет. 86,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. 1291 пациент был выписан из реанимации с начала пандемии.

22 человека умерли в Греции от COVID-19 за сутки, в то время как умерших с начала пандемии в стране — 6343.

Сутками ранее в Греции подтвердила 880 новых заражений и 24 смерти.