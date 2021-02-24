Саратов, 24 февраля 2021, 09:29 — REGNUM В трех районах Саратовской области в связи с метелью ограничено движение автотранспорта. Как сообщает пресс-служба регионального минтранспорта, по данным на 7:00 (местное время) из-за погодных условий ограничено движение в Ершовском, Озинском и Дергачевском районах.
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Временные меры действуют на автодорогах «Первомайский — Камышево», автоподъезд к поселку Жадовка от автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана», «Демьяс — Восточный» и «Орошаемый — Зерновой — Золотуха» на участке км 0+000 — км 47+790.
В ночь на 24 февраля автотрассы расчищали 119 единиц спецтехники.
ИА REGNUM напоминает, движение автотранспорта закрыто на участках автодорог в Акмолинской, Актюбинской, Алма-Атинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.
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